Drie ervaren klimmers in lawine omgekomen

Drie zeer ervaren alpinisten zijn omgekomen bij een lawine in de Rocky Mountains, dat zeggen officiële instanties in Canada. Zoekacties nog niet mogelijk wegens te gevaarlijk.

De vermiste klimmers werden geïndentificeerd als Jess Roskelley (36), David Lama (28) en Hansjörg Auer (35). Alle drie maakten ze deel uit van het North Face Global Atleten Team. De drie worden geacht overleden te zijn bij een lawine, een reddingsmissie kon nog niet plaatsvinden omdat het risico op nog meer lawines momenteel te groot is.

Volgens kenners zijn de drie zeer ervaren. Roskelley bedwong de Mount Everest op 20-jarige leeftijd in 2003 en was daarmee de jongste persoon die de hoogste berg ter wereld beklom.

Jess Roskelley Foto: AP

Het trio van elite alpinisten beklom een ijzige route aan de oostkant van de Canadese Howse Peak, een route die Parks Canada omschreef als “afgelegen en een uitzonderlijk moeilijk doel, met gemengde rots- en ijsroutes die geavanceerde technieken vereisen.” Eerste klimmers die deze route in 1999 hebben opgevoerd noemden het “M16” vanwege zijn “moeilijkheidsgraad en ernst”, evenals de ervaring van meedogenloos worden bekogeld met bergen vallende sneeuw als een soort continue geweersalvo, schreef een van de klimmers in het American Alpine Journal in 2000.

“Ik had verwacht dat mijn zoon dinsdagavond zou bellen om in te checken, maar dat deed hij niet. Ik denk dat de lawine te krachtig was, zelfs voor de meest getalenteerde klimmers. Het is een van die routes waar je de juiste omstandigheden moet hebben of het wordt een nachtmerrie. Dit is een van die reizen waar het een nachtmerrie werd”, zei John Roskelley, zelf ook een vermaard bergbeklimmer.