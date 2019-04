Kruistochten een strijd tussen ‘Europeanen’ en ‘Arabieren’? Vergeet het maar

Historici hadden al langer een vermoeden. Nu maakt een groep internationale genetici definitief komaf met het idee dat de kruistochten louter een strijd waren tussen Europese christenen en voornamelijk Arabische moslims. In werkelijkheid bestonden de kruisvaarders uit een bonte etnische mix. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van 9 gesneuvelde ridders uit de 13de eeuw.

De 9 werden teruggevonden in massagraf nabij de Libanese stad Sidon en vochten volgens archeologen aan dezelfde zijde in de veldslag waarin ze sneuvelden. Na DNA-onderzoek blijkt dat slechts 3 van de gesneuvelde soldaten helemaal uit Europa kwamen. De rest kwam uit de regio: 4 zijn Libanees en 2 hebben een gemengde afkomst, deels Europees en deels uit het Midden-Oosten.

Botten van kruisvaarders gevonden in Sidon Foto: American Journal of Human Genetics

Het artikel in de American Journal of Human Genetics waaraan een onderzoek van de KU Leuven meeschreef, bevestigt wat historici al langer vermoeden: de lokale bevolking vocht regelmatig aan de zijde van de Europese kruisvaarders. En de Europeanen - die over een tijdspanne van 200 jaar kruistochten naar het Midden-Oosten ondernamen - mengden zich met de lokale bevolking, waardoor een heterogene groep ontstond.

“Deze studie maakt definitief komaf met het idee dat West-Europese ridders zich in hun kastelen volledig afzonderden”, zegt mediëvist Jonathan Phillips (University of London) in The Guardian.