Parket opent onderzoek naar oplichters die giften willen binnenhalen

Het parket van Parijs heeft een onderzoek opgestart naar oplichters die proberen een deel van de financiële donaties voor de wederopbouw van de Notre-Dame mee te pikken. Er is een onderzoek begonnen naar “oplichting in georganiseerd verband”.

Het onderzoek komt er na een klacht van de Fondation du patrimoine, die bij particulieren fondsen inzamelt voor de herstellingswerken aan de zwaar beschadigde kathedraal in het centrum van Parijs. De stichting klaagt aan dat haar naam misbruikt wordt door de oplichters, die zo proberen om zelf een deel van die donaties bij zich te krijgen.

Volgens het parket nemen de fraudeurs per e-mail of per telefoon contact op met mensen, met de vraag om geld over te schrijven. Maar de Fondation du patrimoine benadrukt dat ze zelf niet op die manier tewerk gaat.

Daarnaast is er ook een website actief die zich valselijk op de naam van de stichting beroept. De website, die intussen niet meer te bereiken is, heeft een internetadres dat gemakkelijk te verwarren is met het echte adres dat stichting gebruikt om donaties te werven (https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame).

Het parket probeert te achterhalen wie er achter de oplichting zit. De burgers worden ook opgeroepen tot “waakzaamheid”.