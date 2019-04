Dood van journaliste wekt weerzin op heel het eiland op, maar moet Ierland nu toch vrezen voor terugkeer naar donkere periode van geweld, instabiliteit en doden?

De dood van een jonge journalist donderdagavond tijdens onlusten in Londonderry herinnert aan de meest donkere perioden uit de Ierse Troubles. In dat conflict tussen overwegend katholieke nationalisten en overwegend protestantse unionisten kwamen tussen de jaren 60 en 90 meer dan 3.500 Ieren om. Profiteren extremisten van de politieke onenigheid in eigen land en de nakende Brexit?