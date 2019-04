Zedelgem -

Ze is amper achttien en al voorzitster van Groen Zedelgem. Maar Frauke Breekelmans weet heel goed wat ze wil. “De opvolgster van Meyrem Almaci? Dat zien we later wel”, zegt de eerstejaarsstudent kinesitherapie aan de KU Leuven Campus Brugge.