Mama autistische jongen blij met assistentiehond: “Nathan is helemaal opengebloeid door Itch”

Brussel -

Dankzij assistentiehond Itch en de vzw Dyadis is de zwaar autistische Nathan (18) veel minder gesloten dan vroeger. Brussels parlementslid Carla Dejonghe leidde Itch op en bleef nadien de hond en zijn nieuwe baasje volgen. Ze schreef er een boek over, dat aantoont hoe een assistentiehond opnieuw een toekomst kan geven aan een familie die alle hoop kwijt was.