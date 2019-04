“Joe Biden zal volgende week kandidatuur voor presidentschap bekendmaken”

Het team rond Joe Biden zijn hun plannen voor volgende week nog aan het finetunen maar de voormalige vice-president zou zijn campagne voor de presidentsverkiezingen volgende week starten.

Over de exacte timing zou er intern nog wel wat gediscussieerd worden. Biden zelf had al laten weten dat de beslissing gemaakt is, maar dat het een kwestie van officialiseren was. Biden is al langer uit op het presidentschap, hij deed al eens een poging in 1988 en 2008. De man werd onverhoopt wel bijzonder populair als vicepresident naast Barack Obama. Zeker online ging de zogenaamde ‘bromance’ tussen de twee leven.

In de peilingen bij de Democraten doet hij het beter dan senator Bernie Sanders. Biden zou zijn kandidatuur woensdag bekendmaken in een video.