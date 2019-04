Kinderen getuigen voor het eerst over jarenlange mishandeling door ouders in horrorhuis: “Ik heb nog steeds nachtmerries”

Louise en haar echtgenoot David Turpin waren wereldwijd nieuws toen bleek dat ze hun 13 kinderen jarenlang mishandelden. De ouders moesten vrijdag terechtstaan, ze pleitten schuldig aan de aanklacht en krijgen nu levenslang. De kinderen zijn verrassend vergevingsgezind: “Ik bid voor hen.”

Voor het eerst sinds de zaak aan het licht kwam, spreken ook de kinderen. Zij moesten getuigen op het proces van hun ouders. “Ik kan moeilijk beschrijven wat we hebben meegemaakt. Ik heb nog steeds nachtmerries over de dingen die gebeurd zijn, zoals mijn zussen en broers die vastgemaakt werden of geslagen werden. Maar dat ligt in het verleden”, zegt een zoon. “Ik hou van mijn ouders en ik heb hun gedrag vergeven. Ik heb heel veel geleerd en ik ben heel onafhankelijk geworden.” Hij vertelt verder dat hij met de fiets heeft leren rijden en dat hij nu overal naartoe fietst.

Vertrouwen in God

“Ik woon in een appartement en ik ga naar de hogeschool. Ik studeer nu voor software-ingenieur. Het zal niet de beste opvoeding geweest zijn maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Ik bedank hen om me ook God te leren kennen en geloof. Ik hoop dat zij ook nooit hun geloof zullen kwijtraken.”

Foto: AP

Louise Turpin, de moeder, brak bij het voorlezen van de getuigenis.

“Ik bid veel voor hen”, zegt een dochter. “Ik woon ook in een appartement en ga naar school. Ik denk dat het God’s wil was en dat is niet altijd te begrijpen, we moeten hem gewoon volgen en vertrouwen.”

Zwaar ondervoed

Het was in januari 2018 dat alles aan het licht kwam, toen hun 17-jarige dochter de politie wist te bellen. De tape van de oproep werd eerder deze week vrijgegeven. “Mijn ouders zijn geweldadig. Mijn twee jongere zussen hangen vastgebonden aan hun bed.”

De dochter verklaarde dat zij en haar broers en zussen geregeld werden vastgebonden, tot wel een maand lang. Ze werden enkel losgelaten als ze hun tanden moesten poetsen of als ze naar het toilet moesten. De kinderen kregen nooit ontbijt. Ze konden enkel pindakaas, worst, bevroren burrito’s en chips krijgen voor de lunch of het avondeten.

12 van de 13 kinderen bleken dan ook zwaar ondervoed toen ze gevonden werden. Een 29-jarige vrouw woog amper 42 kilo.

Volgens hun advocaat, Jack Osborn, stellen de kinderen het fysiek ondertussen wel goed.

De openbare aanklager, Hestrin, noemde de Turpin zaak één van de ergste zaken in kindermishandeling die ze ooit gezien heeft.

