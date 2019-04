Ruzie op de planken loopt volledig uit de hand: paddleboarder slaat surfer een schedelbreuk… voor een golf

In San Diego (Amerika) heeft zich een vreemd incident voorgedaan. Twee paddleboarders raakten verwikkeld in een discussie die serieus uit de hand liep: zo erg zelfs dat een van de twee met een gebroken schedel eindigde.

Surfers hebben hoge golven nodig, maar niet iedereen kan dezelfde golf nemen. Een zekere beleefdheid is dus vereist als er meerdere mensen op hun surfplank zitten te wachten in het water. Op 26 juni 2018 waren twee mannen, Kevin Eslinger en Paul Konen, beiden op zoek naar hoge golven in de zee bij Sunset Cliffs in San Diego. De twee geraakten verwikkeld in een discussie over surfetiquette en voor Konen was het genoeg geweest. Hij was op dat moment aan het paddleboarden en sloeg Eslinger met zijn peddel op het hoofd. De slag was zo hard dat de schedel van de man brak.

Na het incident kon Eslinger wel zelf nog naar het strand zwemmen, terwijl zijn aanvaller wegzwom. Maar het ongeval heeft voor blijvende schade aan het brein van Eslinger gezorgd. De eerste dagen na de klap kon de man niet spreken, nu gaat dat alweer beter.

Intussen werd er wel een rechtszaak gestart tegen Konen. Die is nu volop aan de gang. Konen riskeert zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aanval.