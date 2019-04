‘Legioen van Eer’ én complimenten van Macron voor omstreden auteur Houellebecq

Het enfant terrible van de Franse hedendaagse literatuur, Michel Houellebecq (63), heeft donderdagavond de hoogste Franse onderscheiding, het Légion d’honneur, gekregen uit handen van Emmanuel Macron. “U weet als geen ander de tijdsgeest te vatten”, zei de president, die uitvoerig stilstond bij de controverse rond de auteur van Soumission (Onderworpen). In die roman uit 2015 beschrijft Houellebecq hoe Frankrijk het eerste islamitische land van Europa wordt. “Sommigen noemen u een islamofoob, een vrouwenhater en een reactionair, anderen noemen u een visionair”, zei de president, zonder zelf kleur te bekken. Macron stond ook stil bij Houellebecqs nieuwste roman, Sérotonine, waarin de auteur een opstand van de ‘kleine man’ beschrijft: “Sommigen zagen daarin de beweging van zij die elke zaterdag protesteren, een beweging die geen enkele politicus had zien aankomen”, zei de president, die de woorden gilets jaunes (gele hesjes) niet over zijn lippen kreeg. Opmerkelijk: Houellebecq mag dan al een anti-conformist ‘pur sang’ zijn, hij had voor de gelegenheid wel een deftig pak mét stropdas aangetrokken en zei “ontroerd en vereerd” te zijn door de onderscheiding.