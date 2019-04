Bosbrossers organiseren festival voor verkiezingen

De beweging van de bosbrossers blijft uitdijen. Vrijdag betoogden duizenden mensen in Rome samen met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en Anuna De Wever. Voor wie het zich trouwens mocht afvragen: Anuna ging naar Italië met de auto, niet met het vliegtuig.

Intussen proberen de jongeren van Youth For Climate ook geld in te zamelen door stoffen festivalbandjes te verkopen. Bedoeling is daarmee een festival voor het klimaat te organiseren, nog voor de verkiezingen. Hoe het er praktisch aan toe zal gaan, daar willen ze momenteel nog niets over kwijt.