Belg die ‘nieuwe munt’ uitvond, is failliet, 24.000 gedupeerden vrezen het ergste: “Zomaar geld bijtoveren, dat gaat niet”

RES, de elektronische ‘ruilmunt’ die in 1995 werd bedacht door onze landgenoot Walther Smets (66), zit in slechte papieren. Donderdag werd RES Prepaid failliet verklaard nadat de Nationale Bank de vergunning had ingetrokken, en vrijdag opende het Leuvense parket een onderzoek. Wat begon als een alternatief betaalmiddel om de lokale handel te beschermen, lijkt zo te verzanden in een financieel schandaal met mogelijk duizenden gedupeerden.