De 5 strafste voetbalacties van de week: de gebeten Lukaku, een foute Powerpoint en het besef van Fred Rutten

De voetbalwereld is één groot toneelstuk waarbij de mooiste acties vaker naast dan op het veld plaatsvinden. Hoog tijd om die er ook eens uit te lichten.

5. Het besef van Fred Rutten

De slechtste reeks sinds de tijd dat we nog in zwart-wit keken, een Deense trainer die wat in de buurt rondrommelt en supporters die denken dat ze hun club een plezier doen door de match te laten stilleggen. Al bij al straf dat het Fred Rutten toch nog vier dagen gekost heeft om te beseffen dat hij de toekomstige ex-trainer van Anderlecht was.

4. Genk is coming

Bij Standard besloten ze mee te surfen op de Game of Thrones-mania. Wij denken dat The Night King mensen al voor minder in mootjes heeft gehakt.

3. Het pleidooi van Dimata

Landry Dimata deed in Sport/Voetbalmagazine een boekje open over iets waar niet zo heel graag een boekje over wordt open gedaan. De spits van Anderlecht doorbrak de omerta over de aasgieren in het voetbal, en hoe hij zelf veel te goedgelovig is geweest. Leestip.

2. De gebeten Lukaku van VIER

Het enige wat u deze week écht had moeten zien, kon u niet zien. Omdat VIER liever Manchester United dan Ajax uitzond. Ze waren wel zo fair hun keuze vooraf al uit te leggen. Dat ging zo: er staat een Rode Duivel op het veld (Romelu Lukaku), en die zal gebeten zijn. Alleen jammer dat die gebeten Rode Duivel pas mocht invallen toen zijn team al 3-0 achter stond. En dat Ajax deed wat de halve voetbalwereld vooraf aan zijn water had gevoeld.

1. De powerpoint van De Bleeckere

In andere landen wordt de competitie beslist door geld (Italië), geld (Frankrijk), geld (Engeland), geld (Spanje), of door het uitstellen van een gehele speeldag (Nederland). In België wordt de competitie beslist door een Powerpointpresentatie. Ja, dat heeft u goed gelezen.