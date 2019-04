Scheldtirade levert Stijn Stijnen (Patro Eisden Maasmechelen) geen schorsing op

Stijn Stijnen wordt niet geschorst voor zijn scheldtirade aan het adres van tegenstrevers City Pirates uit Merksem. De coach van amateurclub Patro Eisden Maasmechelen werd door het Sportcomité van Voetbal Vlaanderen vrijgesproken, zo raakte vrijdag bekend.

Ex-Rode Duivel Stijnen werd vervolgd, nadat hij zich in de competitiewedstrijd van 5 april op bezoek bij City Pirates van zijn kleinste kant had laten zien. Na de 0-1 zege schold de T1 van Patro Eisden de technische staf van de tegenstander uit, waardoor de poppetjes aan het dansen gingen. Ook tijdens het duel in de tweede amateurklasse liep Stijnen te briesen.

De Limburger werd vervolgd en riskeerde een schorsing van drie speeldagen. Ook Patro Eisden zelf kreeg een vordering van 250 euro boete voor supportersincidenten. Stijnen ging zowel zichzelf als zijn club woensdag vertegenwoordigen op het bondsgebouw in Brussel. Het Sportcomité, dat in eerste aanleg beslist over tuchtsancties, besliste niets te weerhouden.