Democraten willen zwartgemaakte passages uit Mueller-rapport ook kunnen lezen

“Ik heb een geweldige dag. Het Mueller-rapport pleit me helemaal vrij.” Dat zei Donald Trump vrijdag voor hij met Melania het vliegtuig opstapte voor een paasvakantie op het strand van zijn buitenverblijf Mar-a-Lago. Maar hij was amper de lucht in, of de Democraten dagvaardden Trumps justitieminister al omdat ze geen volledige inzage krijgen in het Mueller-rapport.

Trump jubelde de voorbije dagen. Het Mueller-rapport beschuldigt hem van niets, zegt hij. Twee jaar hebben de VS gewacht op het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller, die moest uitzoeken of het Trump-kamp tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 steun kreeg van de Russen. En of Donald Trump de onderzoeken naar die mogelijke inmenging tegenwerkte.

Donderdag gaf justitieminister Bill Barr het 400 pagina’s dikke rapport vrij. De Democraten konden het eindelijk lezen. Alleen gaf Barr vlak voor die vrijgave al een persconferentie waarin hij zijn conclusies bekendmaakte: geen samenwerking met de Russen, geen obstructie door de president. En dat Barr zijn conclusies al naar buiten bracht nog voor de Democraten het rapport hadden kunnen lezen, zette kwaad bloed. Toen die het rapport nadien wel te lezen kregen, werden ze nog woester. Want op 36 bladzijden zijn hele passages zwart gemaakt. Onleesbaar. Het werk van Bill Barr himself.

Dat gaf hij overigens ook zelf toe. “Ik heb volgens vier criteria passages geblindeerd. Passages die gaan over nog lopende onderzoeken, passages met geklasseerde informatie, passages die derde partijen kunnen beschadigen en passages met Grand Jury-materiaal.” Zo’n jury bestaat uit een groep van dertien burgers die achter gesloten deuren beslissen of de verzamelde info volstaat om schuld te bewijzen.

Meteen een dagvaarding

Gisteren trokken de Democraten meteen in de tegenaanval, door de justitieminister te dagvaarden. Bill Barr moet hen tegen 1 mei een volledige versie van het Mueller-rapport geven. “Pas dan kunnen wij onze conclusies trekken over Russische inmenging en presidentiële obstructie”, zei de Democraat Jerry Nadler, voorzitter van de juridische commissie. Doet Barr dat niet, dan moeten de Democraten met hun eis naar de rechter. Dat Nadler de minister meteen via juridische weg wil verplichten het rapport vrij te geven, getuigt opnieuw van de diepe kloof tussen de Republikeinen en Democraten.

Barr heeft intussen al geantwoord. Hij is bereid een paar Democratische topjuristen een minder “zwart gemaakte” versie van het Mueller-rapport te laten lezen. Ze zouden alles mogen inkijken, behalve de Grand Jury-passages. De Democraten lieten al verstaan dat dat niet volstaat en dat ze álles willen kunnen inkijken. Maar Barr laat zich niet zomaar wegzetten. “Jullie dwingen me iets illegaals te doen. Ik mag geen Grand Jury-passages laten lezen. Dat is tegen de wet. Tenzij jullie de president nu al in staat van beschuldiging stellen. Dan moet ik wel alles vrijgeven.”

Trump zelf laat voorlopig niets meer van zich horen. Zeer tegen zijn gewoonte in liep hij de journalisten straal voorbij na de landing op Mar-a-Lago.