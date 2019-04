Italiaanse verpleegster krijgt levenslang voor vermoorden vier patiënten

Een Italiaanse verpleegster is in Livorno veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op vier patiënten. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA vrijdag.

De 57-jarige Fausta Bonino werd drie jaar geleden opgepakt. Aanvankelijk werd ze ervan verdacht tussen januari 2014 en september 2015 dertien mensen te hebben vermoord op de afdeling Intensieve Zorgen van een ziekenhuis in Piombino.

De aanklagers brachten dat uiteindelijk terug tot tien, maar voor zes ervan werd ze vrijdag vrijgesproken. De patiënten, allemaal zestigplussers, zouden te hoge dosissen van een bloedverdunner hebben gekregen.

Bonino barstte in tranen uit na het verdict. “Het is niet eerlijk, ik heb niets gedaan”, zei ze. Haar advocate Cesarina Barghini kondigde aan dat ze zeker in beroep zou gaan.