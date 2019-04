Stad gaat seksclubs harder aanpakken: “Er is steeds meer vraag en aanbod naar onveilige seks”

Er komen strengere regels voor seksclubs buiten de gedoogzone in het Schipperskwartier. Wie een strafblad heeft, zal geen zaak meer mogen uitbaten. Voorts wordt het aanbieden van onveilige seks strenger aangepakt. “Hiermee komt er een duidelijk kader voor zulke zaken en kan misbruik sneller aan het licht komen”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Buiten de gekende raamprostitutie in het Schipperskwartier en een aantal erotische massagesalons zijn er in Antwerpen nog een stuk of dertig ‘etablissementen’ waar seks wordt aangeboden. Het ...