Baby die bij geboorte amper 258 gram woog, mag ziekenhuis verlaten

Zoveel als een pakje boter of een klein pakje koffie. Meer woog het Japanse jongetje Ryusuke Sekiya niet bij zijn geboorte. Nu, anderhalf jaar later, heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten. Artsen spreken van een wonder.

Exact 258 gram zwaar en 22 centimeter groot was hij toen hij geboren werd. Zijn mama was nog maar 24 weken zwanger. De kans dat hij het zou halen, was volgens de artsen zeer miniem. Maar kijk: nu weegt het zes maanden oude jongetje eindelijk 3 kilogram en mag hij naar huis.

“Bij zijn geboorte was hij zo klein dat ik hem amper durfde aan te raken en kon ik enkel wat moedermelk op een wattenstaafje op zijn lippen wrijven. Nu drinkt hij goed en kan ik hem een badje geven”, zegt een gelukkige mama Toshiko.

Toch waarschuwen de artsen dat hij nog een tijd fragiel zal blijven.