Kaas in plaats van vlees eten is amper beter voor het milieu

Je vleesconsumptie terugschroeven om de planeet te redden? Prima, want de vleesproductie stoot veel broeikasgassen uit. Maar als je dat lapje vervangt door kaas zal je klimaatscore niet gek veel verbeteren. Dat zegt Jospeh Poore, wetenschapper aan de universiteit van Oxford, die de milieu-impact van voeding bestudeert.

Kaas wordt gemaakt van melk, en melk komt uit de klimaatonvriendelijke veehouderij. De wereldwijde kaasproductie stoot een CO 2 -equivalent van 450 miljoen ton aan broeikasgassen uit. Evenveel als Frankrijk. Kaas scoort ook slecht voor land- en watergebruik. Er is 325 miljoen hectare land nodig om de koeien te laten grazen en om hun veevoeder te telen. Dat is een oppervlakte bijna even groot als de EU.

In het algemeen doen zachte kazen (mozzarella, feta) het beter, omdat ze minder melk nodig hebben. Een kilo zachte kaas vergt zowat vijf liter melk. Een kilo van de harde varianten slorpt tien liter op. Kaas legt zelfs een slechter rapport voor dan kip- of varkensvlees.

Een duurzame rundveehouder scoort wel tot twaalf keer beter. Maar zelfs die kaas met lage impact doet het nog steeds slechter dan plantaardige producten. En hoe herken je kaas met lage impact? Poores advies luidt dat de bewuste consument kaas moet minderen en beter plantaardig kan eten.