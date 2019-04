10 jaar na moord op Josée oordeelt assisen toch over voorlopig spoorloze verdachte: “Enkel onze vader kan dit gedaan hebben”

Vucht -

Is Lei B. (71) diegene die tien jaar geleden zijn ex, kleuterjuf Josée Widdershoven (64), met vijf kogels dodelijk raakte? Volgens zijn twee eigen dochters is er geen andere dader mogelijk. En ook de achtergebleven kruitspoortjes in zijn auto lijken de poetsfreak de das om te doen. Zelf ontkent hij al tien jaar. Tot ontsteltenis van velen lijkt hij nu verstek te geven voor zijn eigen assisenproces. “Wij hebben alvast geen mandaat meer om hem nog te verdedigen”, zeggen zijn twee advocaten die er noodgedwongen de brui aangaven.