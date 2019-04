Acteur op weg naar presidentschap van Oekraïne

De Oekraïense president Petro Porosjenko (53) en zijn uitdager, de politieke nieuwkomer en ­acteur Volodymyr Zelensky (41) nemen het zondag tegen elkaar op in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Bij de eerste ronde was Zelensky nog de duidelijke winnaar.

En ook voor de tweede ronde is de komiek de grote favoriet. In een recente peiling van het instituut Rating behaalt Zelensky zelfs zo’n 73 procent van de stemintenties, tegenover 27 procent voor Porosjenko. Zijn populariteit komt voort uit het ongenoegen van de Oekraïners tegenover de elite, die ze als corrupt en inefficiënt beschouwen. Zijn aanhangers zien in hem een ­frisse wind in de ­Oekraïense politiek. Zijn tegenstanders hekelen dan weer dat hij een onduidelijk programma heeft en politiek onervaren is, gevaarlijk voor een land in oorlog. De acteur wordt er bovendien van beschuldigd een handpop te zijn van de oligarch Igor Kolomojski, vijand van Porosjenko. ­Zelensky ontkent dat.

De politieke nieuwkomer omringde zich met raadgevers. Hij verzekert de pro-westerse koers van Oekraïne voort te zetten, en onderhandelingen te voeren met Rusland.