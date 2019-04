Vrouw deelt haar geheim voor gelukkig huwelijk, maar daar is niet iedereen het mee eens

In een Facebookpost schrijft de Amerikaanse moeder Holly Simon hoe ze elke dag achter haar man moet opruimen, maar tóch is de post geen beschuldigende vinger naar haar echtgenoot. Integendeel, ze schrijft dat het eigenlijk een “cadeau” is.

Dat vrouwen zich ergeren aan hun partner die alles laten slingeren in huis, dat snapt Holly Simon wel. Ze deed het vroeger namelijk ook. Maar ze wil die vrouwen nu advies geven: eigenlijk moet je dat anders bekijken. Dat is toch de boodschap van haar Facebookpost:

“Elke dag neem ik de handdoek weg die hij aan de gordijnenroede hangt, stop ik zijn haargel in de lade van de badkamerkast vlakbij de plek waar het potje had gezet, sluit élke lade van de kast en vind minstens twee paar schoenen die hij ergens achterliet in huis. Als jonge vrouw, zeker met een baby en kleuter in huis, raakte ik daardoor vaak geïrriteerd. Moet ik elke dag nog niet genoeg opruimen van de kinderen? Jaren geleden voelde ik me daar echt bitter over.”

Maar vandaag niet meer, zegt ze. Want ze bekijkt het nu anders.

“Die kleine dingen tonen zijn aanwezigheid in huis. Wat als die er niet elke dag zouden zijn? Wat zou ik dan nog meer moeten missen? Zijn lach, zijn comfort, zijn ondersteuning? Zijn spoor van dagelijkse routine bewijst dat mijn man naar huis blijft komen. Ik hoef mijn dochters niet alleen op te voeden. En dat is een reden voor dankbaarheid, niet voor irritatie. Als je hetzelfde meemaakt, haal dan diep adem. Wellicht ben je moe. Maar onthoud dat het geen “last” is maar wel een geschenk.”

Door het zo te bekijken mag Holly dan misschien wel een gelukkiger huwelijk hebben, niet iedereen denkt er zo over. Holly’s liefdesbede schiet bij velen ook in het verkeerde keelgat. Dat ze respect moet hebben voor zichzelf, raadt iemand haar aan. Of: “Mijn man is volwassen en weet waar hij zijn handdoek moet hangen.” En: “Ze is niet zijn moeder maar zijn vrouw. Stop met excuses te verzinnen voor hem.”