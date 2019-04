Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle is onder de indruk van Genk én 22-jarige Belg: “Hallo, Roberto Martinez?”

Even waren er vragen rond KRC Genk. Die situeerden zich op het einde van de reguliere competitie en in het begin van Play-off 1. Het waren naweeën van het vertrek van Alejandro Pozuelo. Twijfels. Die muizenissen lijken nu definitief achter de rug te liggen. Met 12 op 15 halfweg in Play-off 1 zitten de Limburgers op kam­pioenenkoers. Als ze in de terugronde even veel punten halen, is de titel binnen.