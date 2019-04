Anderlecht is minder dan ooit Anderlecht: hoe het paars-witte DNA afbrokkelde (en dat is niet enkel de schuld van Coucke)

De uiterst sombere ontwikkelingen bij Anderlecht houden Brussel en omstreken al maandenlang in hun greep. De supporters pikken de sportieve malaise en het verlies van het DNA niet langer en ­eisen maatregelen. Maar hoe is het zover kunnen komen dat Anderlecht in zijn grootste identiteitscrisis ooit zit? Wie zijn de schuldigen? En wat is de oplossing? Wij maken de balans op. Eén ding staat vast: Anderlecht is Anderlecht niet meer. Minder dan ooit zelfs.