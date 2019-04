OH Leuven verzekert zich van behoud in Proximus League, Tubeke in slechte papieren

Oud-Heverlee Leuven heeft zich vrijdagavond verzekerd van het behoud in 1B. OHL ging op de vijfde speeldag van de play-downs met 0-3 winnen op bezoek bij Tubeke. De degradatie lijkt dan weer onafwendbaar voor de rode lantaarn uit Waals-Brabant.

Tubeke incasseerde op de vorige speeldag een dreun in Noord-Limburg, waar de Waals-Brabanders met 3-0 verloren van SK Lommel. In de laatste thuismatch tegen OH Leuven moest gewonnen worden, maar ook nu liep het al snel mis. Yannick Aguemon (3.) zette de bezoekers heel vroeg op rozen, vanaf de stip verdubbelde David Hubert (16.) de voorsprong. Invaller George Hirst (89.) legde in de tweede helft de 0-3 eindstand vast.

OH Leuven (25 ptn) springt naar de kop in de play-downs en is gered. De kloof met rode lantaarn Tubeke bedraagt 8 punten, met nog slechts één speeldag te gaan. Als Roeselare (19 ptn) zondag wint op bezoek bij het al veilige Lommel (23 ptn), valt het sportieve doek over Tubeke (17 ptn). Dan kan enkel voor de groene tafel - als KV Mechelen veroordeeld wordt - het behoud behaald worden.