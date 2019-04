Denayer en Lyon knopen opnieuw aan met zege in Franse Ligue 1

Olympique Lyon heeft vrijdagavond de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 ingezet met een 2-1 overwinning tegen Angers. Na twee nederlagen op rij knopen Jason Denayer en co. zo opnieuw aan met drie belangrijke punten voor de Europese tickets.

Depay (14.) en Terrier (39.) scoorden de doelpunten voor Lyon, dat 90 minuten lang met Denayer in de verdediging voetbalde. Angers, met oude bekende Ludovic Butelle in doel, kwam via een own goal van Tousart (89.) in de slotminuten ook op het scorebord. Lyon staat met 59 punten derde en loopt voorlopig uit op nummer vier Saint-Étienne, dat zondag nog de verplaatsing maakt naar Reims. Die derde plek geeft recht op Champions League-voorrondes.

Marouane Fellaini ging in de Chinese Super League met zijn ploeg Sahndong Luneng met 2-1 onderuit bij Guangzhou Evergrande. Het doelpunt van Pelle (44.) volstond niet tegen de twee treffers van Talisca (19. en 90.+5), die in de slotminuut de zege over de streep trok. Fellaini speelde de hele partij bij Shandong Luneng, dat na 1 op 9 zakt naar de zesde plek.

In de Nederlandse Eredivisie zette hield Heracles op de 31e speeldag de drie punten thuis. De ploeg van Dario Van den Buijs klopte Heerenveen met 2-1. In de stand is Heracles vijfde, Heerenveen is tiende.