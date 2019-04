Boze Preud’homme: “Veel spelers halen niet het niveau dat nodig is voor Play-off 1”

Standard is definitief uitgeschakeld voor de titel. Michel Preud’homme zag zijn voorspelling uitkomen, maar vrolijk werd de Standard-trainer er niet van: “Veel spelers halen niet het niveau dat nodig is voor Play-off 1.” Lof was er wel voor Genk zónder ­Alejandro Pozuelo.

“Ik ben een fan van Pozuelo”, aldus Preud’homme. “Ik bewonder hem zelfs. Genk mist een geniale speler, maar in deze formatie hebben ze meer evenwicht in de ploeg. Het doet me denken aan mijn tijd bij Club Brugge. Toen had ik Vazquez én Refaelov, ook twee uitstekende spelers. Maar soms was het beter er maar eentje op te stellen voor het evenwicht. Dat is bij Malinovskyi en Pozuelo hetzelfde. Met ook Heynen en Berge in de ploeg is dat evenwicht fel aanwezig.”

Over de prestatie van zijn Standard was Preud’homme minder blij. “Om tegen Genk of Club te winnen, moet je top zijn”, klonk het. “Dat waren we niet. Of toch, maar het duurde slechts 43 minuten. Dat is te weinig. We hebben Genk toen wel in moeilijkheden gebracht, maar als je op achterstand komt tegen Genk, wordt het lastig.”

Preud’homme vond dat zijn spelers na de achterstand ­terugvielen in plaats van een tandje bij te steken. “Veel spelers halen het niveau niet dat nodig is voor Play-off 1. Wij zijn te weinig op niveau ­geweest. We waren en zijn geen titelkandidaat, ondanks wat er zolang werd gezegd en geschreven. Ik ken mijn spelers. Ze kunnen heel goed zijn, maar met twee ­ijzersterke teams als Genk en Club vóór ons na de reguliere compe­titie wist ik dat inhalen niet meer kon.”