Waarom Genk geen penalty had mogen krijgen tegen Club Brugge, maar die tegen AA Gent wèl terecht was

Na het nieuws dat Brandon Mechele geen foutief hands beging, schreeuwde alles en iedereen rond AA Gent: “En wat dan met Dylan Bronn in Genk?” Bij de Franse verdediger sprong een bal via het eigen been tegen de arm. De bal ging op de stip.

Als je de basisregel erbij haalt, staat er dat hands “een vrijwillige actie van de speler die contact maakt met de bal” inhoudt, iets wat niet geldt voor Mechele. Het (correct) proberen afblokken van Bronn met zijn lichaam is wél een vrijwillige actie. De aanvullende nieuwe regels stipuleren dat onvrijwillig hands vervolgens strafbaar is als een speler zijn lichaam onnatuurlijk breder maakt met de hand of arm en zo een grotere barrière creëert.

Helemaal onderaan staat er een uitzonderingsregel over een bal die van het lichaam van een speler komt, maar die uitzondering kan enkel gelden voor situaties die eerder niet beschreven staan. En de situatie van Bronn stond dus al in bovenstaande regels beschreven.