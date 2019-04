Tiende meer banen in (bio)farmasector in vijf jaar

In 2018 werkten er in België 37.073 mensen in de (bio)farmaceutische sector. Een stijging met 3,8 procent in vergelijking met 2017 en met bijna 10 procent in vijf jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van pharma.be. De koepelorganisatie van de farmaceutische sector spreekt van “een nieuw recordjaar”.

Van de personen actief in de sector is iets meer dan 14 procent onderzoeker – in 2018 ging het om 5.295 personen. Farmaceutische bedrijven investeerden vorig jaar bijna 3,6 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling in ons land. De uitvoer van geneesmiddelen en vaccins piekte met een waarde van bijna 43 miljard euro. België maakt volgens Catherine Rutten, CEO van pharma.be, dan ook steeds meer naam als Europees centrum van de (bio)farmaceutische sector. “In de periode 2014-2018 is de werkgelegenheid met bijna 10 procent toegenomen en in vijf jaar tijd zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling door onze bedrijven met 40,6 procent gestegen.”

Dat levert ook voordelen op voor Belgische patiënten. “Dankzij investeringen in fundamenteel onderzoek en de vele klinische studies die hier worden uitgevoerd, kunnen patiënten in België sneller toegang krijgen tot innovatieve behandelingen. Meer dan ooit behoren de (bio)farmaceutische bedrijven tot het kloppende hart van de Belgische kenniseconomie”, klinkt het. (krs)