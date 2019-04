Tempo-Team opent 7 nieuwe kantoren ondanks schaarste op arbeidsmarkt

Uitzendbedrijf Tempo-Team, onderdeel van de grote Randstad Group, opent zeven nieuwe kantoren in ons land, wat het totaal op 78 brengt. Opmerkelijk, want de sector van de uitzendarbeid kampt al sinds september van vorig jaar met een terugval, zo blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Federgon. “Dat heeft vooral te maken met de schaarste op de arbeidsmarkt en een piek in het aantal vacatures, waardoor de concurrentie tussen de diverse spelers op de markt nog scherper is geworden”, zegt Valérie Denis, woordvoerder van Tempo-Team. “En dus moeten we meer dan ooit zélf naar de kandidaat-uitzendkrachten toestappen. Vandaar de keuze voor zogeheten A-locaties, waarbij we focussen op een centrale ligging en een vlotte bereikbaarheid voor zowel uitzendkrachten, werkzoekenden als klanten-bedrijven.” De HR-dienstverlener opent daarom nieuwe kantoren in het centrum van Beringen, Oostende, Diest en Schoten. “Die regio’s waren tot voor kort nog een blinde vlek in ons kantorennetwerk“, zegt Denis. Zijn bestaande kantoren in Kortrijk, Nijvel en Bergen verhuist het naar A-locaties in het stadshart. Later dit jaar volgt ook nog de opening van een nieuw flagship-kantoor in Luik.

Tempo-Team is momenteel de nummer vijf op de Belgische markt van uitzendkantoren, die volgens de recentste cijfers van Federgon eind 2017 goed was voor 5.890 miljoen euro omzet. De sector verschafte dat jaar werk aan 7.923 vaste medewerkers, 440.725 uitzendkrachten en 248.072 jobstudenten. (krs)