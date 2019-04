Horrorkoppel krijgt levenslang voor foltering van hun 13 kinderen

Louise en David Turpin, het Amerikaanse koppel dat hun dertien kinderen jarenlang te weinig te eten gaf, vastbond, sloeg en folterde, hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen. De kinderen getuigden op het proces voor het eerst ook zelf. En ze waren verrassend vergevingsgezind voor hun ouders.

“Ik heb nog steeds nachtmerries over de dingen die gebeurd zijn, zoals mijn zussen en broers die vastgemaakt werden of geslagen werden. Maar dat ligt in het verleden”, zegt een zoon. “Ik hou van mijn ouders en ik heb hen vergeven. Het zal niet de beste opvoeding geweest zijn maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Ik bedank hen om me ook God te leren kennen. Ik hoop dat zij ook nooit hun geloof zullen kwijtraken”, vertelt een andere zoon. “Ik bid veel voor hen”, zegt een van de dochters. “Ik denk dat het Gods wil was en die valt niet altijd te begrijpen. We moeten hem gewoon volgen en vertrouwen.”

De folterpraktijken kwamen in januari 2018 aan het licht nadat de 17-jarige dochter de hulpdiensten had verwittigd.(nba)