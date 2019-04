Dronken truckchauffeur parkeert in midden van de weg

Een stomdronken Belgische chauffeur is donderdagnacht in Aumale door de Franse politie opgepakt en in de cel gestopt omdat hij zijn vrachtwagen in het midden van de weg had stilgezet, en prompt in slaap was gevallen. “Andere chauffeurs die niet konden doorrijden, alarmeerden ons om 23.30 uur”, zegt de gendarmerie. “De motor van zijn vrachtwagen draaide nog, en de deur van zijn cabine stond open. De dronken man was boos omdat we hem wakker maakten, en hij weigerde om in de alcoholtester te blazen.”

Op vrijdagochtend bleek hij nog altijd 1,38 gram alcohol per liter in het bloed te hebben. “Hij reed niet op de snelweg, maar op een parallelweg. Wellicht was hij van de snelweg richting België afgeweken, en dacht hij dat hij op een parking stond.”

De man zal allicht vervolgd worden wegens dronken sturen, het beledigen van agenten, en het weigeren van een alcoholtest.(cel)