Juventus op punt van de titel, kan ook PSG eindelijk feesten?

Terwijl de titelstrijd in België ongemeen spannend blijft, zal in Italië en Frankrijk de kam­pioen dit weekend al ­gekend zijn. Enfin, daar gaan we toch van uit. Juventus heeft genoeg aan een punt tegen Fiorentina voor zijn 35ste Scudetto. Maar vorige speeldag liet het zich nog verrassen door SPAL en dinsdag werd het door Ajax uit de Champions League gewipt. Het zit dus allerminst in een positieve flow. En iedereen kijkt nu naar Ronaldo, die de club naar Europese successen moest loodsen. “Maar de optelsom ­Juventus plus Ronaldo geeft geen garanties op de eindzege. Zo werkt voetbal niet”, aldus ­trainer Massimiliano Allegri. “Nu moeten we vooruitkijken en met de titel de kroon zetten op een prachtig seizoen.”