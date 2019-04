“Stewards smokkelen zelf vuurpijlen stadion in, sommigen zijn de beste vrienden van hooligans”

Enkele voetbalstewards trekken aan de alarmbel: volgens hen laat de beveiliging van de Belgische stadions zwaar te wensen over. Ze klagen aan dat de profclubs om het even wie in de beveiligingsploegen droppen. “Sommigen zijn de beste vrienden van hooligans, hebben een crimineel verleden of zijn mentaal beperkt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.