“Dominique wilde al eerder weg, maar ze was bang”

Wijnegem -

Financiële problemen, een carrière bij de politie die door zijn eigen toedoen in het slop zat, en te veel alcohol: Peter P. zat in een negatieve spiraal toen hij woensdagavond laat zijn gezin doodde. De druppel die de emmer deed overlopen: Dominique die dreigde hem te verlaten in het belang van de kinderen.