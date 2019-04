Willy bracht oom en tante om het leven voor een bankkaart

Tienen - Voor de correctionele rechtbank van Leuven start dinsdag de behandeling ten gronde van het proces tegen Willy M. De 39-jarige man uit Luik wordt beticht van een dubbele roofmoord in Tienen in januari 2014. De slachtoffers waren zijn oom en tante. Het bejaarde echtpaar werd omgebracht voor een bankkaart.

François Waeterinckx (75) en zijn echtgenote Marie-Claire Chapelle (64) werden op 9 januari 2014 dood aangetroffen in hun woning in Tienen. Zij waren met geweld om het leven gebracht. Vier dagen later werd een buurman opgepakt. Het bleek de neef van het bejaarde koppel te zijn.

Willy M. (39), die inmiddels in Luik woont, was uit op het geld en andere bezittingen van zijn oom en tante. De buit was heel mager: een bankkaart, een zwarte kam, een schoudertas met gepersonaliseerde balpen en een hoeveelheid muntstukken. Met de bankkaart probeerde M. geld af te halen in een kantoor van Fintro in Tienen.

Willy M. wordt vervolgd voor dubbele roofmoord. De zaak wordt dinsdag al voor de vijfde keer behandeld voor de Leuvense rechtbank. De inleidende zitting vond anderhalf jaar geleden plaats, op 17 oktober 2017. Na een tweede zitting op 19 december 2017 werd een behandeling ten gronde vastgesteld voor 18 september 2018. Op die derde zittingsdag verrasten de burgerlijke partijen met hun uit het niets opgedoken eis voor een behandeling voor het hof van assisen.

De discussie over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank werd beslecht in een vonnis op 16 oktober 2018. De drie rechters oordeelden wel degelijk bevoegd te zijn en volgden daarmee het standpunt van het openbaar ministerie. Het strafdossier tegen Willy M. werd door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen in februari 2017, in een periode dat assisen de facto afgeschaft was door de hervorming in het kader van Potpourri. Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017 vernietigde grotendeels die hervorming, maar niet met terugwerkende kracht.

Het proces wordt afgewerkt in één zittingsdag, zonder ook maar één getuige. De behandeling wordt beperkt tot het verhoor van de beklaagde, de vordering van het openbaar ministerie en de pleidooien van de burgerlijke partijen en de verdediging. Het aantal burgerlijke partijen is opgelopen van zes tot acht personen, allen familieleden van het vermoorde echtpaar.

Willy M. verschijnt als een vrije man op de zitting. Zijn raadsman Thierry Van Noorbeeck weerlegt de aantijgingen van het openbaar ministerie. Harde bewijzen over de link tussen het vermoorde echtpaar en de beklaagde zouden ontbreken. Zo zouden er geen DNA-sporen teruggevonden zijn.

Willy M. riskeert een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar.