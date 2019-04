Mirakel: tienduizenden bijen overleven enorme brand in Notre-Dame

Er is toch ook een beetje goed nieuws na de brand die een deel van de Notre-Dame in Parijs verwoest heeft: liefst 180.000 bijen die in de wereldberoemde kathedraal wonen, hebben de vuurzee overleefd. “Een mirakel.”

De vieringstoren kwam naar beneden, een groot deel van het dak moest eraan geloven, meerdere kunstwerken werden vernietigd… De brand van maandag - vermoedelijk begonnen door een kortsluiting - veroorzaakte voor tientallen miljoenen euro’s schade aan de Notre-Dame. Maar de bijtjes… Die stellen het goed.

Het gaat om drie enorme bijenkorven, goed voor in totaal 180.000 bijen, die gevestigd zijn op een lager dak boven de eerste verdieping van de kathedraal. “Godzijdank dat de vlammen hen niet geraakt hebben”, zegt Nicolas Géant, de verantwoordelijke imker. “Het is een mirakel. Hoe triest het ook was om de Notre-Dame, zo’n wondermooi gebouw, in brand te zien, zo blij ben ik om het leven van de bijtjes.”

Géant was al dagen bezorgd, want van de Franse politie en brandweer mocht hij het dak niet op om de korven te controleren. Intussen werden echter luchtfoto’s genomen waarop blijkt dat de dieren de vlammen overleefd hebben. “Je kan zien dat alles verbrand is, er zijn zelfs gaten in het dak, maar de drie bijenkorven zijn nog intact.”

Dat blijkt ook uit een foto die donderdag op Instagram werd geplaatst door Beeopic Apiculture. De dieren konden vermoedelijk overleven omdat hun korven zo’n 30 meter verwijderd waren van de plaats waar de brand begon.

De Notre-Dame is zeker niet het enige bekende gebouw in Parijs waar bijen gehouden worden. Ook in Opéra Garnier, Musée d’Orsay en het Grand Palais is dat onder meer het geval. “Verspreid over de stad gaat het om ruim 700 korven”, meldt een imker.

