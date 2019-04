Blinde zeiler lukt non-stop oversteek Stille Oceaan

Een Japanse zeiler is er zaterdag als eerst blinde persoon in geslaagd non-stop de Stille Oceaan over te steken in een zeiljacht. Dat hebben Japanse media bericht.

De 52-jarige Mitsuhiro Iwamoto meerde ’s ochtends aan in de haven van Fukushima. Op 24 februari was de oversteek in de twaalf meter lange boot ‘Dream Weaver’ vertrokken in de Amerikaanse stad San Diego, aan de Californische kust. Op de tocht over 14.000 kilometer werd hij bijgestaan door de Amerikaanse navigator Doug Smith, die hem mondeling bijstond met informatie over bijvoorbeeld de windrichting.

Botsing met walvis

Het was de tweede poging van de Japanse zeiler. Zes jaar geleden strandde de eerste expeditie vrij snel na een botsing met een walvis, waarna de boot zonk. Na die mislukte poging nam Iwamoto deel aan triatlons om te wennen aan zwemmen in zee. “Ik ben thuis. Bedankt”, zei hij op het feest om zijn aankomst te vieren. “Ik heb niet opgegeven en mijn droom gerealiseerd”.

Het is de eerste keer dat een blinde persoon de oversteek van de Stille Oceaan succesvol afrondt.

Mitsuhiro Iwamoto verloor als zestienjarige het zicht. Hij ondernam de zeiltocht om geld in te zamelen voor preventieve geneesmiddelen die blindheid voorkomen.