Steenrijke erfgename van multinational pleit schuldig in zaak rond obscure sekte die vrouwen gebruikt als seksslaven

Clare Bronfman, de steenrijke erfgename van de multinational Seagram, heeft vrijdag schuldig gepleit in de zaak rond een obscure sekte in de VS. De 40-jarige vrouw bekende onder meer dat ze een immigrant illegaal onderdak had geboden en dat ze kredietkaartfraude had gefaciliteerd.

Bronfman was een van de vele beschuldigden die zich vrijdag in New York moesten verantwoorden wegens betrokkenheid bij Nxivm (spreekt uit als Nexium), een sekte die opgericht werd door Keith Raniere en die vrouwen zou gebruiken als seksslaven. Volgens de openbaar aanklager was Nxivm ook opgezet als grote zwendelarij.

De erfgename van Seagram, een multinational die begon als alcoholdistilleerderij maar nu ook meerdere mediabedrijven telt, bekende dat ze goed wist dat ze een vrouw onderdak bood die onder een vals werkvisum naar de VS was gebracht. Zodat zij en Nxivm van haar werk konden profiteren. Ze verklaarde ook Raniere te hebben geholpen om een kredietkaart van een overleden vrouw te gebruiken.

Als deel van haar bekentenis stemde Bronfman in met een boete van 6 miljoen dollar en gaf ze ook te kennen niet in beroep te gaan tegen een gevangenisstraf van 27 maanden of minder. “Ik heb echt enorm veel spijt”, verklaarde ze. “Ik wilde alleen maar goed doen en mensen helpen. Maar ik heb fouten gemaakt.”

Allison Mack. Foto: AP

Eerder deze maand pleitte ook de actrice Allison Mack, bij ons vooral bekend door haar rol in de serie ‘Smallville’, al schuldig aan het chanteren van twee vrouwen.

Oprichter Keith Raniere (58) werd vorig jaar in maart gearresteerd op verdenking van sekshandel. Hij zit momenteel in de cel, zonder de kans om op borg vrij te komen. Hij heeft nog niet schuldig gepleit. Volgens zijn advocaat waren alle seksuele contacten binnen Nxivm “met wederzijdse toestemming”. Ook de aanklacht van kindermisbruik wordt ontkend.

Op de website omschrijft Nxivm zichzelf als “een gemeenschap geleid door humanitaire principes die probeert om leden meer kracht te geven en een antwoord biedt op de belangrijke vragen over wat het betekent om mens te zijn”.

