Twee tieners opgepakt voor moord op journaliste (29) tijdens rellen in Noord-Ierland

Er zijn twee jongemannen, van achttien en negentien jaar, opgepakt in het onderzoek naar de moord op een 29-jarige journaliste in Noord-Ierland, zo bevestigt de lokale politie. De jonge vrouw kwam in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven tijdens onlusten in Londonderry.

De twee mannen worden vastgehouden op basis van de antiterreurwetgeving en zijn naar een politiebureau in Belfast gebracht voor ondervraging.

De Goede Week is altijd een nerveuze periode in Noord-Ierland. Dan herdenken republikeinen de bloedig neergeslagen Paasopstand van 1916. In de nacht van donderdag op vrijdag liepen rellen in een buitenwijk van Londonderry zwaar uit de hand. Molotovcocktails, stenen, in brand gestoken auto’s en zelfs kogels… Rond 23 uur opende een gemaskerde persoon het vuur op de verzamelde politie. De schutter vuurde in het wilde weg en raakte daarbij de 29-jarige journaliste Lyra Mckee. Zij stond naast een politiewagen. Op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats.