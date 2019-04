Pozuelo loodst Toronto met twee doelpunten naar de zege tegen Minnesota

Toronto FC heeft vrijdag met 4-3 gewonnen van Minnesota in de Eastern Conference van de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Nieuwkomer Alejandro Pozuelo had daarin met twee doelpunten een belangrijk aandeel, Laurent Ciman speelde de hele wedstrijd centraal achterin. Voor Pozo staat de teller in de MLS nu op vier goals in evenveel wedstrijden.