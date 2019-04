Referendum in Egypte over meer macht voor president Al-Sisi gestart

In Egypte zijn zaterdagochtend de stembureaus geopend voor het referendum over de grondwetswijziging die president Abdel el Fattah al-Sisi meer macht geeft. Meer dan 60 miljoen stemgerechtigden zijn in het Noord-Afrikaanse land opgeroepen om deel te nemen aan het referendum dat drie dagen duurt. De voorgelegde grondwetswijzigingen geeft Al-Sisi onder meer de mogelijkheid zijn ambtstermijn tot 2030 te verlengen.

Het staatshoofd was zaterdagmorgen een van de eersten om zijn stem uit te brengen, zo was te zien op de Egyptische televisie. De stemming duurt tot maandagavond. Een ‘ja’ wordt algemeen verwacht. Beslissend volgens waarnemers is de opkomstgraad.

Mensenrechtenverdedigers en waarnemers verwachten geen vrije stemming en waarschuwen voor een verdere verslechtering van de mensenrechten in het land. Volgens de ngo Human Rights Watch ondergraven de grondwetswijzigingen de teruglopende onafhankelijkheid van Justitie en geeft ze de militairen meer macht om zich in het politieke leven te mengen. Critici van de grondwetswijzigingen werden de afgelopen weken onder druk gezet.

Het Egyptische parlement heeft de grondwetswijzigingen pas dinsdag met een tweederdemeerderheid beslist. De tweede ambtsperiode van de 64-jarige staatsleider zou eigenlijk in 2022 eindigen, maar de grondwetswijzigingen verlengen nog eens met twee jaar zijn huidige ambtstermijn en bieden hem de mogelijkheid tot zijn herverkiezing voor nog eens zes jaar.