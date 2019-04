Te warm bij ons, te koud aan de andere kant van de wereld: voor het eerst in halve eeuw witte Pasen in West-Australië

Snowboarden in april in de deelstaat West-Australië? Het is wel degelijk mogelijk, zo ondervindt de lokale bevolking momenteel. Op Goede Vrijdag keken de inwoners er hun ogen uit toen ze ontwaakten bij een historisch sneeuwtapijt.

Historisch inderdaad, want het is de eerste keer in bijna een halve eeuw dat de hoogste toppen van het Stirling Range National Park in West-Australië bedekt zijn onder een sneeuwtapijtje in het paasweekend. Bovendien gaat het om de vroegste sneeuwval ooit in een kalenderjaar in de geschiedenis van de Australische deelstaat. Het gebeurde eerder al eens vrij vroeg in het jaar, meer bepaald op 20 april 1970. Een dag later in het jaar dan nu.

Lees hieronder verder

GOOD FRIDAY RECORD BREAKER! ??



Today’s snowfall on Bluff Knoll was the earliest ever recorded in WA.



The previous record was April 20, 1970.



There’s a chance of more snow on the highest peaks of the Stirling Range overnight

Pictures: Davis Redman, Chris Black, Kate Hutcheon pic.twitter.com/KYBbJU8wwn — David Graham (@Logisticsau) 19 april 2019

“Sneeuw in april is hier zeer uitzonderlijk”, zegt lokale weerman Matt Boterhoven. “In de afgelopen honderd jaar hebben we nog maar één keer zo vroeg in het jaar sneeuw waargenomen op de toppen van Stirling Range. De weersomstandigheden hebben te maken met een zeer sterke koude luchtmassa die over het zuidwesten van de staat beweegt."

De inwoners laten het alvast niet aan hun hart komen. Sommigen haalden zelfs hun sneeuwplank boven om te snowboarden op het dunne laagje sneeuw in de tuin.