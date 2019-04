Meerdere voertuigen betrokken bij dodelijk ongeval op N4

Een automobilist is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de N4 ter hoogte van het kruispunt van Perlé, richting Martelange, in de provincie Luxemburg.

De feiten gebeurden rond 17.30 uur, schrijven de kranten van Sudpresse en L’Avenir. Een BMW reed op de N4, en botste met een voertuig dat op het kruispunt in Perlé de N4 opreed.

De BMW ging volgens het parket van Luxemburg meerdere keren over de kop, en raakte daarna een derde voertuig. De bestuurder van de BMW, een man geboren in 1948 en inwoner van het Luikse Blieberg, is overleden. Een andere persoon werd naar het ziekenhuis van Aarlen gebracht.