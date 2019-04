“Manchester United bereid om Romelu Lukaku te laten vertrekken”

Als iemand in de zomer een bod doet op Romelu Lukaku, zal Manchester United luisteren, zo meldt de Britse krant The Telegraph. Ook de 25-jarige Belgische topspits zou open staan voor een vertrek.

“Een meedogenloze overname.” Zo omschrijft de Noorse coach Ole Gunnar Solskjaer zijn plannen met de Engelse topclub voor volgend seizoen. Een volledige ommekeer dus. Met heel wat inkomende én vertrekkende spelers.

Een van de spelers die Manchester mogelijk zouden verlaten - bij een aanvaardbaar bod - is de Belgische topschutter aller tijden: Romelu Lukaku. Onder meer Inter Milaan, Paris St-Germain en Bayern München zouden interesse tonen.

Het was zijn vertegenwoordiger, Federico Pastorello, die eerder deze maand sprak over een mogelijk vertrek van Lukaku. In een tv-interview bekende hij dat de toekomst van de spits “heel open” was, dat een verblijf in Italië de Belg heel erg aansprak en dat Lukaku iemand was die ervan houdt om een andere cultuur, een ander soort voetbal te leren kennen. Lukaku zelf had het in oktober van vorig jaar ook al eens over spelen in Italië.

Ondertussen wordt Antonio Conte, die ook vertegenwoordigd wordt door Pastorello, genoemd als mogelijk nieuwe coach van Inter Milaan of Juventus. De voormalige Chelsea-coach zou Lukaku erbij willen.