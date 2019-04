Raider, de hond die kinderen van familie Turpin hielp om voor het eerst te getuigen over jarenlang misbruik door hun ouders

Een opvallend beeld tijdens de rechtszaak tegen David Turpin en zijn vrouw Louise, de ouders uit Californië die hun 13 kinderen jarenlang misbruikten en mishandelden. De kinderen, die voor het eerst getuigden over hun vreselijke periode in het horrorhuis, werden bijgestaan door een therapiehond. Een anonieme held die al een jaar aan hun zijde te vinden is.

Raider, zoals de labrador heet, is de steun en toeverlaat van de dertien kinderen van de familie Turpin geweest sinds hun ontsnapping uit het horrorhuis van hun ouders. Jarenlang waren ze daar mishandeld, vastgebonden en uitgehongerd geweest. Tot een van hun wist te ontsnappen.

David Turpin (57) en zijn vrouw Louise (50) stonden vrijdag terecht in de rechtbank van Californië. Ook daar was therapiehond Raider aanwezig, om de kinderen bij te staan die voor het eerst zouden getuigen over hun vreselijke verleden.

Zo namen onder meer dochter Jennifer (30) en zoon Joshua (27) het woord. Ze omschreven hoe hun ouders hen en hun elf broers en zussen jarenlang mishandelden. Getuigenissen waarvan de ouders zelf in tranen uitbarstten.

“Mijn ouders hebben me mijn hele leven afgenomen”, zei Jennifer. “Maar nu neem ik het eindelijk zelf in handen. Ik woon nu in een appartement en ga naar school. Ik geloof dat alles voor een reden gebeurt. Ik denk dat het Gods wil was en dat is niet altijd te begrijpen. Wat gebeurd is, heeft me sterk gemaakt. Ik heb gevochten om de persoon te worden die ik nu ben. Ik ben een vechter.”

Trauma en angst

Tijdens hun emotionele getuigenissen konden de kinderen een voor een Raider aaien. Naar verluidt hadden ze de autoriteiten zelf gevraagd om de hond toe te laten in de rechtbank, om hen te helpen tijdens het proces.

“We hebben de Turpin-kinderen van bij het begin bijgestaan”, zo stond te lezen op de Facebookpagina van Raider. “Ze hebben mij met open armen ontvangen. Ze hebben me zoveel liefde gegeven. Ik wens hen alle kracht en moed toe voor de toekomst. En ik hoop hen ooit nog eens te mogen terugzien.”

De drie jaar oude labrador is speciaal getraind om getraumatiseerde slachtoffers en getuigen te troosten en bij te staan. Zijn job is om gezelschap te bieden zonder mensen in een werkomgeving te storen. “En zien hoe hij daarin slaagt, is de beste beloning”, zeggen zijn begeleiders.

Levenslang naar de cel

David en Louise Turpin pleitten vrijdag schuldig aan alle aanklachten en hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen. Volgens advocaat Jack Osborn stellen de kinderen het fysiek intussen goed.

De openbare aanklager noemde de zaak één van de ergste zaken van kindermishandeling die ze ooit gezien had.