Vrouwen op heterdaad betrapt tijdens sluwe poging tot diefstal, waarna vechtpartij losbarst

In de Australische hoofdstad Canberra is een poging tot diefstal helemaal uit de hand gelopen. Twee dames hadden donderdag geprobeerd om een lokale supermarkt te verlaten met een buggy vol gestolen spullen, maar zagen aan de uitgang dat ze op heterdaad waren betrapt. Uit pure wanhoop startten ze vervolgens een vechtpartij met de security, al moesten ze desondanks afdruipen zonder buit. De politie is een onderzoek gestart.