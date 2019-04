Wie zwemverbod negeert in Oostende, moet zelf betalen voor de reddingsoperatie

Oostende - Overal aan de Belgische kust is zwemmen in zee voorlopig nog verboden, prachtig weer of niet. Wie het in Oostende toch riskeert en in de problemen komt, moet zelf betalen voor de reddingsoperatie. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “De mensen zijn bij deze gewaarschuwd.”

“Pootjebaden mag, maar in de huidige omstandigheden - een erg lage watertemperatuur en een sterke stroming - kan zwemmen in de zee erg gevaarlijk zijn”, aldus Tommelein. “Een voorbeeld: het was vrijdag 26 graden in Jabbeke. Bij ons aan de kust, amper vijftien kilometer verderop slechts 17. Ofwel 9 graden verschil. Dat is omdat de temperatuur hier mee bepaald wordt door het zeewater en dat is op dit moment nog heel erg koud. Je moet al een stevig karakter hebben om in de zee te willen springen, eens je ervoor staat.”

Het zwemverbod is nog altijd van kracht aan de hele Belgische kust, volgens Tommelein is het dan ook maar logisch dat wie in de problemen komt, zelf opdraait voor de kosten van de reddingsoperatie. “Het is onmogelijk om van 1 april tot het einde van het seizoen overal redders te zetten. De mensen zijn dus gewaarschuwd: als ze het verbod overtreden, draaien ze zelf op voor de kosten.”

Hoeveel die kosten precies bedragen, hangt af van de situatie. “Dat is inderdaad onmogelijk te zeggen, maar het spreekt voor zich dat die kunnen oplopen als de brandweer, de hulpdiensten, een helikopter moeten uitrukken.”