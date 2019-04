Kevin De Bruyne valt opnieuw geblesseerd uit bij Manchester City

Het pechseizoen van Kevin De Bruyne blijft maar duren: in de topper tegen Tottenham moest hij na 38 minuten alweer geblesseerd naar de kant. Na een schot richting doel tastte hij naar de knie en even later trapte hij zelf gefrustreerd de bal buiten om te worden gewisseld.

Manchester City stond 1-0 voor in de topper tegen Tottenham toen Kevin De Bruyne duidelijk gefrustreerd ging zitten. Zijn steunbeen schoof weg toen hij naar doel trapte en de Rode Duivel moest na 38 minuten vervangen worden door Fernandinho.

Over de ernst en de aard van de blessure is momenteel nog niets bekend. De medische staff keek meteen naar de linkerknie van de spelmaker. Het wordt bang afwachten voor de fans van City...

Pechseizoen

Pas eind maart vierde De Bruyne zijn terugkeer bij City, nadat hij meer dan een maand aan de kant had gestaan met een hamstringblessure. Eerder dit seizoen lieten twee knieblessures in het najaar hem in totaal 3,5 maand aan de kant: in augustus hield een scheur in de laterale ligamenten van de rechterknie hem een kleine twee maanden aan de kant, in november was het dan weer de linkerknie die hem parten speelde en was hij er opnieuw niet bij.

Woensdag had KDB met drie assists nog een belangrijk aandeel in de 4-3 zege tegen de Spurs in de kwartfinales van de Champions League. Die kleine overwinning volstond niet om door te stoten naar de halve finales aangezien de Spurs de heenmatch met 1-0 hadden gewonnen. De Bruyne leek zijn goede vorm te hebben teruggevonden en moest een sleutelpion worden voor City in de titelstrijd en de finale van de FA Cup tegen Watford.

Foto: REUTERS