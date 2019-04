Meerdere gewonden bij spectaculaire crash in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Bij een zwaar ongeval op de Leopold II Laan in het centrum van Sint-Niklaas zijn zaterdagmiddag meerdere gewonden gevallen. De materiële schade is aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag om kwart voor twaalf. De bestuurder van een zware Mercedes die uit de tunnel onder het Stationsplein kwam gereden, merkte een korte file die voor de verkeerslichten stond te wachten aan de rotonde van de Driekoningenstraat te laat op. Hij reed in op een andere Mercedes die door de hevige klap tegen nog twee andere wagens werd gekatapulteerd. Ook een verkeersbord moest er aan geloven.

Brandweer, politie, drie ziekenwagens en een MUG-team snelden ter plaatse, maar gelukkig bleek niemand van de slachtoffers er ernstig aan toe te zijn.

De brandweer had wel heel wat opkuiswerk. De rijbaan lag over een afstand van zo’n 50 meter bezaaid met brokstukken, glas en olie. De politie sloot de rijbaan een tijdlang in beide richtingen af en leidde het verkeer om. Er ontstond beperkte verkeershinder in de omgeving van het station.